Об этом сообщает финское издание YLE.

“У туриста в больнице Лапландии зафиксирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай в Финляндии”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что вирус был зафиксирован у туриста, который был в китайском городе Ухань (эпицентре распространения вируса – ред.) около пяти суток назад.

Уточняется, что последние два дня человек страдал от дыхательной инфекции и потому обратился за медицинской помощью. В данный момент он был помещен в изолированную отдельную медицинскую палату.

При этом, по словам местных медиков, риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему остается небольшим. Зараженный контактировал с 15 людьми, за состоянием здоровья которых в данный момент ведется наблюдение.

“В Финляндии готовы к возможным случаям (заражения). У системы здравоохранения есть планы действий. В больницах готовы обследовать и лечить зараженных в особых условиях”, – сообщают в медицинском департаменте.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.