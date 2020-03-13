Первый случай заражения тогда еще неизвестной коронавирусной инфекцией на территории Китая было зафиксировано 17 ноября, за месяц до официальной регистрации случаев атипичной пневмонии.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Первым заболевшим был 55-летний мужчина из провинции Хубэй. Власти Китая официально заявляли о первом случае заражения коронавирусом в конце декабря.

Начиная с 17 ноября в провинции медики фиксировали от 1 до 5 новых случаев заражения атипичной пневмонией в день.

Месяц спустя, к 15 декабря, в Китае говорили о 27 официально подтвержденных случаях заражения. 20 декабря зараженных было 60.

Таким образом, до официального заявления в Китае около266 пациентов не получили надлежащую медицинскую помощь и не были изолированы в связи с распространение коронавируса нового типа.

Когда ВОЗ начала проверку образцов больных коронавирусом, то китайские медики начали подписывать некоторые анализы задним числом. Осознание того, что это не просто пневмония или ГРВИ, действительно новый тип вируса, пришло к медикам из Китая только в конце декабря.

27 декабря доктор Чжан Цзисянь заявил о том, что болезнь вызвана новым типом коронавируса. На тот момент в стране было около 180 зараженных. До конца декабря таковых было 266, а 1 января стало 381.

На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.