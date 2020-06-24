Об этом написал в мемуарах экс-советник американского лидера Джон Болтон.
В главе об Украине он написал об одном из телефонных разговоров глав государств. Тогда Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой во втором туре президентских выборов.
Болтон отметил, что заблаговременно предупредил Трампа о том, что Зеленский может пригласить его на инаугурацию. Уже тогда Трамп говорил, что не собирается ехать в Украину, а отправит туда вице-президента Майка Пенса.
Это был короткий телефонный разговор, во время которого президенты обменялись множеством комплиментов. Трамп говорил Зеленскому, что многие его друзья знакомы с ним и хорошо о нем отзываются. Зеленский же рассказывал Трампу, что его предвыборная кампания была в некой степени построена на “примере Трампа”.
Как и предполагал Болтон, Зеленский пригласил Трампа на инаугурацию, на что тот ответил, что “посмотрит на дату”.
Не обошлось в разговоре и без сексистских шуток.
Зеленский приглашал Трампа в Украину, рассказывая, что это “прекрасная страна с приятными людьми, хорошей едой и так далее”. На это Трамп ответил, что как бывший собственник конкурса красоты Miss Universe знает, что Украина “всегда была хорошо представлена”.
Напомним, сексизм – это предвзятое отношение или дискриминация человека по принципу его пола: принижение умственных способностей, достижений, присвоение определенных гендерных функций (например, украшение или обслуживание).
- В июне 2019 года во время визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский неудачно пошутил о туристических возможностях Украины. В частности, он причислил украинских женщин к “туристическому бренду”, который очень часто привлекает иностранных туристов.
- В ноябре Зеленский адресовал Тимошенко сексистские оскорбления, указав на ее фигуру.
- В марте Зеленский снова допустил сексистские высказывания, выступая на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины. “Вы же не женщина, вы человек серьезный”, – сказал он одному из желающих поговорить с ним.