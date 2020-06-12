Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил на своей странице в Twitter.
Уточняется, что сумма в размере 2,1 млрд долларов была зачислена на правительственные счета Государственного казначейства.
По словам Смолия, данные средства поступают от стран-членов МВФ, а не напрямую от фонда.
“Со вчерашнего дня средства поступали в долларах, евро, иенах и юанях. Процесс завершен”, – написал он.
- Накануне исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу поддержки Украины на $5 млрд.
- Украина ожидает первый транш от Международного валютного фонда в июне.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что МВФ не требует от Украины принятия решений по повышению пенсионного возраста и тарифов на газ и отопление.