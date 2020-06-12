Украина получила первый транш по кредиту от Международного валютного фонда.

Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил на своей странице в Twitter.

Уточняется, что сумма в размере 2,1 млрд долларов была зачислена на правительственные счета Государственного казначейства.

По словам Смолия, данные средства поступают от стран-членов МВФ, а не напрямую от фонда.

“Со вчерашнего дня средства поступали в долларах, евро, иенах и юанях. Процесс завершен”, – написал он.