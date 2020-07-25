Об этом сообщает агентство Associated Press.

Изначально это был тропический шторм, однако впоследствии “Ханна” усилился до урагана первой категории. Согласно прогнозам Национального центра США по слежению за ураганами, он обрушится на побережье ближе к вечеру в субботу (по местному времени).

Он движется со скоростью примерно 129 км/ч. Ожидается, что ураган принесет с собой ливни, мощные ветры, наводнения, штормовые волны. Не исключается и торнадо.

“Ханна” является первым ураганом атлантического сезона 2020 года.

Ураган может принести от 15 до 30 см осадков в ночь на воскресенье. Местами количество осадков составит 46 см, в дополнение к штормовому приливу, что может спровоцировать опасные ситуации.

На побережье было распространено предупреждение о штормовом приливе. В данном регионе ожидается прилив до 1,5 метра, сообщает американский телеканал CNN.

“Ханна” станет первым ураганом, обрушившимся на Техас в июле после урагана “Долли” в 2008 году.

Стоит отметить, что в штате Техас в последние недели наблюдался всплеск случаев коронавируса. Например, в округе Камерон около 300 новых случаев регистрировались почти ежедневно в течение последних двух недель.

Несмотря на ситуацию с эпидемией, местные чиновники заверили, что готовы ко всему, что может принести ураган.

Помимо “Ханны”, еще один тропический шторм под названием “Гонсало” подходит к Карибскому бассейну. Он движется со скоростью около 30 км в час на запад. Во время шторма может выпасть от 25 до 76 мм осадков.

Кроме того, к Гавайским островам приближается шторм “Дуглас”. Сейчас он имеет силу четвертой категории. Синоптики надеются, что “Дуглас” потеряет свою мощность перед тем, как дойдет до Гавайев.

СПРАВКА. Атлантический сезон ураганов — условное название ежегодного периода формирования наиболее интенсивных ураганов в средней части северной половины Атлантического океана. Тропические циклоны, образующиеся в этой зоне, называются, в зависимости от интенсивности, ураганами, тропическими штормами или тропическими депрессиями. Возможны жертвы и разрушения. В период сезона метеорологические службы США и, в меньшей степени, других стран региона ведут активный мониторинг тропической активности.

На севере Атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября. Пик наблюдается около 10 сентября.