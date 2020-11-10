Пес избранного президента США Джо Байдена по кличке Мейджор (Major) станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта.

Об этом сообщает CNN.

У Байден и его жены Джилл две немецких овчарки. Мейджора они взяли в 2018 году в приюте в Делавэре. Мейджор присоединился к их старшей немецкой овчарке Чэмп (Champ), которую они приобрели в 2008 году.

Чэмп преимущественно светло-коричневая с темной мордой, а Мейджор – черный со светло-коричневыми лапами.

У них уже есть аккаунты в Twitter (более 122 тыс подписчиков) и Instagram (56,5 тыс подписчиков) под ником @First_Dogs_USA.

Мейджор будет первой собакой в Белом доме, взятой из приюта. Первой бездомной собакой, оказавшейся у главы государства, была собака Юки, которую взял президент Линдон Джонсон.

В ноябре кандидат от демократов опубликовал запись в Instagram, в которой призвал вернуть собак в Белый дом.