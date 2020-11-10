Об этом сообщает CNN.
У Байден и его жены Джилл две немецких овчарки. Мейджора они взяли в 2018 году в приюте в Делавэре. Мейджор присоединился к их старшей немецкой овчарке Чэмп (Champ), которую они приобрели в 2008 году.
Чэмп преимущественно светло-коричневая с темной мордой, а Мейджор – черный со светло-коричневыми лапами.
У них уже есть аккаунты в Twitter (более 122 тыс подписчиков) и Instagram (56,5 тыс подписчиков) под ником @First_Dogs_USA.
Мейджор будет первой собакой в Белом доме, взятой из приюта. Первой бездомной собакой, оказавшейся у главы государства, была собака Юки, которую взял президент Линдон Джонсон.
В ноябре кандидат от демократов опубликовал запись в Instagram, в которой призвал вернуть собак в Белый дом.
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Folks — you’re not just voting to put me in the White House. You’re also voting for Champ and Major. Let’s put dogs back in the White House.
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