Электронная петиция с требованием запрета внедрения в Украине связи 5G из-за ее "крайне негативного влияния на здоровье" набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Петиция опубликована на сайте Президента.

Эту петицию зарегистрировала Юлиана Гордей 7 апреля 2020 года. По состоянию на 6 июля она набрала 25520 голосов при необходимых 25 тыс. и ожидает рассмотрения.

“Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране”, — говорится в тексте петиции.

Статус обращения – “ожидает рассмотрения”: глава государства Владимир Зеленский, по закону, должен ответить на него.

Ранее сообщалось, что в Великобритании поджигали вышки 5G, после того, как стали распространять теории онлайн-заговора о связи между вышками сотовой связи и пандемией коронавируса.