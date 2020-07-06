Петиция опубликована на сайте Президента.
Эту петицию зарегистрировала Юлиана Гордей 7 апреля 2020 года. По состоянию на 6 июля она набрала 25520 голосов при необходимых 25 тыс. и ожидает рассмотрения.
“Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране”, — говорится в тексте петиции.
Статус обращения – “ожидает рассмотрения”: глава государства Владимир Зеленский, по закону, должен ответить на него.
Ранее сообщалось, что в Великобритании поджигали вышки 5G, после того, как стали распространять теории онлайн-заговора о связи между вышками сотовой связи и пандемией коронавируса.
- Китайские операторы запустили 5G.
- В Германии после тестирования заработала сеть мобильной связи пятого поколения – 5G.