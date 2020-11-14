Петиция к президенту Украины Владимира Зеленского об отмене карантина выходного дня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса президента.

В частности, по состоянию на утро 14 ноября петиция набрала более 27 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский.

Автор петиции отметил, что введение карантина выходного дня “никоим образом не повлияет” на динамику распространения коронавируса, а только будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию.

Также отмечается, что общественность, представители бизнеса и эксперты рынка требуют не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения – отменить.