Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса президента.
В частности, по состоянию на утро 14 ноября петиция набрала более 27 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский.
Автор петиции отметил, что введение карантина выходного дня “никоим образом не повлияет” на динамику распространения коронавируса, а только будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию.
Также отмечается, что общественность, представители бизнеса и эксперты рынка требуют не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения – отменить.
- Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и АЗС.
- По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.
- Однако местные власти в некоторых городах Украины отказываются от введенного Кабинетом Министров “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.