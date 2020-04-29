Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Уточняется, что на данный момент петиция набрала 25 410 голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения.

По словам автора петиции, церковь Московского Патриархат (которая в данный момент занимает Киево-Печерскую лавру) – не автокефальная православная церковь на территории Украины, а ее иерархи были замечены в действиях, которые направлены против интересов украинского народа.

“Православная церковь Украины (ПЦУ) – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины”, – было сказано в тексте петиции.