Пятый Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский райсуд Киева, где ему сегодня должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На крыльце у входа в здание суда Петр Порошенко присоединился к своей супруге Марине, которая прибыла туда несколькими минутами ранее.

Пятый президент поблагодарил всех за поддержку в связи со смертью его отца Алексея Ивановича.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

“Сегодня мы с вами собрались под этим судилищем. Что означает сегодня этот суд? Впервые за 28 лет президент Украины идет в суде, где полностью их прокуроры требуют ареста. Это мелочная месть мелочных закомплексованных людей. Но мы с вами их точно не боимся, потому что с нами правда”, – сказал Порошенко.

По его словам, нынешняя власть хочет снова превратить Украину в Украину времен Януковича, где отсутствовало верховенство права, преследовалась оппозиция, были заигрывания с Россией и произвол “Беркута”.

Супруга Марина Порошенко считает, что дело против ее мужа “является полностью выдуманным”.

Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении якобы давления на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы.

Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Заседание Печерского райсуда назначено на 15:00.

Под здание суда уже приехали сторонники пятого Президента Петра Порошенко. Также стягиваются силы полиции для охраны правопорядка.