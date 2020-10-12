Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

“Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось”, – пишет пресс-служба.

Также 7 октября жена Петра Порошенко Марина сообщила, что его состояние ухудшилось из-за загустевшей крови – врачи не могли ее взять на анализ.