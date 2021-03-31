Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подал налоговую декларацию за 2020 год.

Декларация опубликована в реєстре Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Доходы

2020 года Петр Порошенко задекларировал 222 млн гривен. Из них 214 000 000 – дивиденды (199,9 – от ПАО “ЗНКИФ” Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ “, 14 – от Сиквент (Швайц) АГ). Еще 7 млн ​​- проценты по депозитам. 504000 – заработная плата депутата ВРУ.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилось.

Как известно, 18 февраля Петр Порошенко купил телеканал “Прямой”. Это приобретение будет отражено в декларации за текущий, 2021 год, которую депутаты будут подавать в 2022 году.

Наличные

В прошлом году Порошенко начал хранить больше наличности. Задекларировано $51.2 млн долларов и 423 млн гривен. В 2019 году было $47,8 млн та 400,7 млн гривен.

“Европейская Солидарность отмечает”, что таким образом Порошенко защитил свое имущество.

“В результате политических репрессий и постоянных попыток власти арестовать активы Порошенко он принял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов”, – отмечает политсила.

Расходы

2020 года расходы Порошенко, подлежащих декларированию, составили 79 млн гривен. Около 38% расходов, или 30 млн гривен, пошли на юридические услуги.

В пресс-службе “ЕС” отметили, что это – сумма, “которую Порошенко должен потратить на защиту в более пятидесяти уголовных делах, инспирированных властью против лидера оппозиции”.

Еще около 4 млн гривен пошли на приобретение образования, другое – на уплату налогов, транспортных и коммунальщик услуг и тому подобное.

Благотворительность

Пресс-служба “ЕС” обращает внимание на значительные расходы Порошенко на благотворительность в прошлом году, отражение которых в декларации не предусмотрено.

За прошлый год через счета различных юридических лиц, аффилированных с Порошенко, на благотворительность было потрачено 150 млн гривен, которые были направлены на борьбу с коронавирусом.