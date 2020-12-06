Текст поздравления опубликован на сайте “Европейской солидарности”.

Он поблагодарил воинов за службу и защиту страны от российской агрессии.

“Это естественно, что Вооруженные Силы пользуются наибольшим уважением и доверием общества. Как армия с народом, так и народ – с армией”, – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент обратил внимание на то, что украинская армия – не приоритет для нынешней власти и это проблема мировоззренческая.

“Они – впервые со времен Януковича – ограничивают финансирование Вооруженных Сил. Поэтому они провалили государственный оборонный заказ и свернули ряд важнейших военных программ. Поэтому они уже два года не повышают денежное обеспечение военнослужащих, хотя мы это делали, бывало, что и дважды в год”, – говорит Порошенко.

Впрочем он выразил уверенность, что армия, которая с честью выдержала удар российского агрессора, переживет непростые времена.

“Убежден, что Вооруженные Силы, которые по своиму профессионализму приблизились к лучшим армиям мира, являются достаточно сильными, чтобы пройти тяжелый период непутевого, некомпетентного руководства. Согласитесь, за пять лет заложено достаточный запас прочности”, – сказал он.