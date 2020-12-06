Текст поздравления опубликован на сайте “Европейской солидарности”.
Он поблагодарил воинов за службу и защиту страны от российской агрессии.
“Это естественно, что Вооруженные Силы пользуются наибольшим уважением и доверием общества. Как армия с народом, так и народ – с армией”, – подчеркнул Порошенко.
Пятый президент обратил внимание на то, что украинская армия – не приоритет для нынешней власти и это проблема мировоззренческая.
“Они – впервые со времен Януковича – ограничивают финансирование Вооруженных Сил. Поэтому они провалили государственный оборонный заказ и свернули ряд важнейших военных программ. Поэтому они уже два года не повышают денежное обеспечение военнослужащих, хотя мы это делали, бывало, что и дважды в год”, – говорит Порошенко.
Впрочем он выразил уверенность, что армия, которая с честью выдержала удар российского агрессора, переживет непростые времена.
“Убежден, что Вооруженные Силы, которые по своиму профессионализму приблизились к лучшим армиям мира, являются достаточно сильными, чтобы пройти тяжелый период непутевого, некомпетентного руководства. Согласитесь, за пять лет заложено достаточный запас прочности”, – сказал он.
- Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. 6 декабря 1991 Верховная Рада проголосовала за законы “Об обороне Украины” и “О Вооруженных Силах Украины”. За период независимости украинская армия претерпела значительные изменения.
- Президент Владимир Зеленский поздравил военных, ветеранов, волонтеров с Днем Вооруженных сил Украины.