Компании автопроизводителей Groupe PSA (Peugeot S.A) и Fiat Chrysler Automobiles N.V объявили о слиянии.

Об этом сообщается в пресс-релизе.

Ожидается, что на объединение компаний уйдет 12-15 месяцев. После этого компания станет четвертым в мире производителем автомобилей по объему после Volkswagen, альянса Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor. До этого компании занимали 9 и 10 места в мире по объему производства.

Стоимость объединенной компании предварительно оценивается в 50 миллиардов евро. Какое название получит новая компания, пока не уточняется.

Согласно договору, компания будет базироваться в Нидерландах, где находится штаб-квартира Fiat Chrysler. Детройтский офис будет сохранен для работы в Северной Америке.

Председателем совета компании будет глава FCA Джон Элканн, а генеральным директором – Карлос Таварес из PSA.