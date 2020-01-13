Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

В понедельник, 13 января, Положинский опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что в этот день он был вызван на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

“Друзья, выхожу с улицы Академика Богомольца, только что провел здесь беседу со следователем по делу, связанному с убийством Павла Шеремета, где обвиняемым является мой друг и коллега Андрей Антоненко”, — рассказал певец.

Положинский добавил, что был вызван на допрос в качестве свидетеля. Во время допроса вместе с музыкантом, по его словам, присутствовал один из адвокатов Андрея Антоненко.

Усім, хто хвилювався. Gepostet von Олександр Положинський am Montag, 13. Januar 2020

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест. В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.