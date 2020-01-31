Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказывания по поводу “целесообразности” аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ”, – говорится в сообщении.

Пр этом в спецслужбе также объяснили, как работает процедура запрета на въезд в Украину гражданам других государств.

СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, несущих угрозу нацбезопасности; Помимо СБУ, запретить въезд также могут другие госорганы, в частности, Государственная пограничная служба; В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности, административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой; При наличии информации об иностранных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию России против Украины, СБУ передает данные в Госпогранслужбу.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в аннексированном Крыму.

После этого в аэропорту Запорожья представители пограничной службы не пустили в Украину нескольких российских актеров, которые прибыли рейсом из Варшавы (Польша).

В сообщении сказано, что на пункте паспортного контроля в отношении актеров сработала база данных относительно дополнительных обстоятельств пересечения ими государственной границы. Пограничники установили, что актеры незаконно посещали территорию временно оккупированного полуострова Крым.