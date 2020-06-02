Канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd на фоне протестов из-за смерти Джорджй Флойда пожертвовал $400 тысяч долларов на борьбу с расизмом.

Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

Музыкант Эйбел Макконен Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, поделился скриншотами, на которых видно, что он пожертвовал $200 тысяч международному движению против насилия в отношении чернокожего населения Black Lives Matter.

Также Тесфайе показал скриншот благодарственного письма из Know Your Rights Camp (просветительская организация, которая занимается повышением уровня осведомленности молодежи о своих правах). В письме отмечается, что Тесфайе сделал пожертвование на сумму в $200 тысяч.

В описании поста музыкант призвал своих подписчиков также поддержать организации, которые борются с расизмом, сделав пожертвование на любую сумму.

“Продолжайте поддерживать наших братьев и сестер, которые рискуют всем, чтобы подтолкнуть нас к реальным переменам в жизни наших темнокожих. Призывайте всех с набитыми карманами жертвовать и жертвовать много, а если у вас есть мало, дайте то, что вы можете, даже если это — совсем небольшое количество”, — подчеркнул музыкант.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда компания Facebook приняла решение пожертвовать $10 млн на борьбу с расизмом.

Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.