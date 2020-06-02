Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.
Музыкант Эйбел Макконен Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, поделился скриншотами, на которых видно, что он пожертвовал $200 тысяч международному движению против насилия в отношении чернокожего населения Black Lives Matter.
Также Тесфайе показал скриншот благодарственного письма из Know Your Rights Camp (просветительская организация, которая занимается повышением уровня осведомленности молодежи о своих правах). В письме отмечается, что Тесфайе сделал пожертвование на сумму в $200 тысяч.
В описании поста музыкант призвал своих подписчиков также поддержать организации, которые борются с расизмом, сделав пожертвование на любую сумму.
“Продолжайте поддерживать наших братьев и сестер, которые рискуют всем, чтобы подтолкнуть нас к реальным переменам в жизни наших темнокожих. Призывайте всех с набитыми карманами жертвовать и жертвовать много, а если у вас есть мало, дайте то, что вы можете, даже если это — совсем небольшое количество”, — подчеркнул музыкант.
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keep supporting our brothers and sisters out there risking everything to push for actual change for our black lives. Urging everyone with big pockets to give and give big and if you have less please give what you can even if it's a small amount. #blacklivesmatter (links in story)
Ранее сообщалось, что на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда компания Facebook приняла решение пожертвовать $10 млн на борьбу с расизмом.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.