Известная певица Адель, которая похудела на 45 килограмм, появилась на вечеринке по случаю вручения кинопремии "Оскар" в обтягивающем леопардовом платье.

Об этом сообщает ресурс Elle.

Сообщается, что певица появилась на “Оскаре” неожиданно.

По словам присутствующих, Адель “выглядела поразительно с крошечной талией и красивой фигурой в леопардовом платье”.

Также утверждается, что у певицы было веселое настроение и она танцевала босиком на танцполе.

При этом польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в своем Instagram фотографию с Адель.

Что известно о диете Адель

Ранее #Буквы рассказывали о том, как британская певица сбросила вес.

Сначала сама Адель сообщала, что после развода похудела на 20 кг, но по словам фанатов, которые общались с певицей, она похудела на 45 кг.

Причиной похудения был эмоционально тяжелый развод, строгая диета и новый образ жизни.

Адель сократила количество сахара и снизила калорийность на 20%. Еще один секрет похудения Адель – специальная сиртфуд-диета. Рацион составляют продукты, богатые ресвератролом – сильным антиоксидантом и полифенолами. В меню певицы – зеленый чай, гречка, грецкие орехи, овощи и зелень (вроде сельдерея, листовой капусты, красного лука, петрушки и рукколы), а также темный шоколад, клубника, финики, оливковое масло, цитрусовые и яблоки.

За последние несколько лет сиртфуд-диета стала самой популярной среди знаменитостей. Ее авторы – нутриционисты Эйдан Гоггинс и Глен Маттен, которые выпустили свою книгу-бестселлер Sirtfood diet в 2016 году. По их словам, диета является антийэджинговой экспресс-программой, которая повышает производительность организма и служит “стимулятором и допингом” для многих спортсменов. По их словам, ресвератрол еще известен как белок, принадлежащий к классу клеточных ферментов сиртуинов – “генов долголетия и стройности”. Активизируя эти гены, можно буквально управлять своей молодостью: противостоять стрессу, замедлять процессы старения, ускорять метаболизм, сжигать жиры и восстанавливать клетки организма.