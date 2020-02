View this post on Instagram

still can't get over these . . . . #Adele #adele25 #adelehello #adeleadkins #Adele21 #AdeleLive #adele19 #adeletour #adelelive2016 #adelemusic #Adeleliveinny #adelefans #adelelaurieblueadkins #adeleexarchopoulos #Adelettes #adelecover #adeletour2016 #adelequeen #AdeleLovers #adelelive2017 #adeledonut #adeleblue #Adele25Tour #adelefanpage #adeleforever #adelelove #adelesong #adelelivetour #adeleconcert #adelebag