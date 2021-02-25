Компании Pfizer и BioNTech проводят исследования для выявления эффективности введения третьей дозы своей вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в рамках исследования компания планирует получить оценку безопасности и эффективности введения третьей дозы вакцины для укрепления иммунитета от распространенных и потенциальных новых штаммов коронавируса.

Участниками исследования станут 144 добровольца. Их поделят на две возрастные группы – от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет. Добровольцам введут три дозы вакцины. Специалисты будут проверять состояние пациентов через неделю после введения третьей дозы, а затем ежемесячно в течение двух лет.

“Хотя мы не видели никаких доказательств того, что циркулирующие штаммы приводят к потере защиты, обеспеченной нашей вакциной, мы принимаем несколько шагов, чтобы быть готовыми в случае, если штамм станет устойчивым. Это усилительное исследование имеет решающее значение для понимания безопасности третьей дозы и иммунитета от циркулирующих штаммов”, – сказал Альберт Бурла, глава и исполнительный директор Pfizer.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.