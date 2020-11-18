Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.

Об этом сообщает CNN.

Компания насчитала 170 случаев заражения коронавирусом среди волонтеров, принявших участие в исследовании. В отчете говорится, что 162 случая заболевания были у людей, которые получали плацебо или инъекции физиологического раствора, а восемь случаев были у участников, которые получили настоящую вакцину.

По словам представителей Pfizer, это дает эффективность 95%.

“Эффективность была одинаковой для всех возрастных, расовых и этнических категорий. Наблюдаемая эффективность у взрослых старше 65 лет составила более 94%”, – говорится в совместном заявлении компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

“В ходе исследования было зарегистрировано 10 тяжелых случаев Covid-19, девять из которых произошли в группе плацебо, а один – в группе, вакцинированной BNT162b2 [экспериментальное название вакцины]”, – сообщили в компании.

Независимая группа следила за результатами и побочными эффектами.

“На сегодняшний день Комитет по мониторингу данных исследования не сообщил о каких-либо серьезных проблемах безопасности, связанных с вакциной. Единственным нежелательным явлением 3-й степени, вызванным побочным эффектом, превышающим или равным 2% после первой или второй дозы, была усталость с 3,7%”, – заявили компании.

Также сообщается, что у пожилых людей побочных эффектов было меньше.

В ближайшие дни Pfizer и BioNTech планируют обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование своей вакцины в чрезвычайных ситуациях. Позже данные, полученные во время испытаний, передадут и регуляторам фармацевтического рынка в других странах.