Об этом проинформировал сегодня, выступая в Верховной Раде, премьер Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.
Он заверил, что Украина “будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин”.
Шмыгаль напомнил, что одним из источников получения вакцин является глобальная инициатива COVAX, “в рамках которой ожидаются поставки вакцин в размере от 8 до 16 млн доз в течение этого года”.
“Украина уже подала все необходимые документы для получения вакцин первой волны. До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны. И в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer“, – отметил глава Кабмина.
Шмыгаль также проинформировал, какую еще вакцину может получить Украина в рамках механизма COVAX.
“Наиболее вероятными кандидатами являются те вакцины, с которыми у COVAX есть предварительно подписанные соглашения о поставках и производстве. Это вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi“, – подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что Украина будет использовать только те препараты, эффективность которых составляет не менее 70%.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.