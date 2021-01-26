Украина в рамках глобальной инициативы COVAX может получить четыре различных вакцины от коронавируса COVID-19. Это препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi.

Об этом проинформировал сегодня, выступая в Верховной Раде, премьер Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

Он заверил, что Украина “будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин”.

Шмыгаль напомнил, что одним из источников получения вакцин является глобальная инициатива COVAX, “в рамках которой ожидаются поставки вакцин в размере от 8 до 16 млн доз в течение этого года”.

“Украина уже подала все необходимые документы для получения вакцин первой волны. До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны. И в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer“, – отметил глава Кабмина.

Шмыгаль также проинформировал, какую еще вакцину может получить Украина в рамках механизма COVAX.

“Наиболее вероятными кандидатами являются те вакцины, с которыми у COVAX есть предварительно подписанные соглашения о поставках и производстве. Это вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi“, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Украина будет использовать только те препараты, эффективность которых составляет не менее 70%.