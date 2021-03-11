Американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила правительству Индии, что хочет производить в этой стране свою вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что компания попросила обеспечить свободу ценообразования и экспорта, а также быстрое получение необходимых разрешений.

В частности, один из источников агентства сообщил, что “американские компании хотят производить вакцины в Индии”, но опасаются, что правительство страны введет политику контроля над ценами. Фармацевтическим гигантам также нужны гарантии упрощенной процедуры получения ключевых разрешений. Речь идет о разрешениях на клинические испытания и использование вакцины в экстренных случаях.

По данным Reuters, производство вакцины в Индии хотят наладить Moderna и Pfizer. Однако Moderna пока не обратилась с предложением к правительству.

При этом отмечается, что в прошлом месяце Pfizer отозвала заявку на разрешение об использовании вакцины Pfizer-BioNTech в Индии после того, как регулятивный орган отклонил ее просьбу пропустить обязательное местное исследование на безопасность.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.