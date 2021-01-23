Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупреждал в начале этой недели, что мир “на грани катастрофического морального провала” из-за неравного распределения вакцин от коронавируса.
Pfizer будет предоставлять вакцину через программу COVAX по “некоммерческой цене”. Финансовые условия сделки не обнародованы.
Доставка первых доз ожидается в первом квартале 2021 года.
Механизмом COVAX занимается ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации и Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям. 92 страны с низким и средним уровнем дохода имеют право получить доступ к вакцинам от COVID-19 с помощью COVAX Advance Market Convention (AMC).
“Срочное и справедливое внедрения вакцин – это не просто моральный императив, это также стратегический и экономический императив. Это соглашение с Pfizer и BioNTech позволит COVAX спасать жизни, стабилизировать системы здравоохранения и способствовать мировому экономическому восстановлению”, – заявил Гебреисус.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.