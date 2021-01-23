Компании Pfizer и BioNTech запланировали поставки 40 млн доз вакцины от коронавируса черезглобальный механизм COVAX, направленный на справедливый доступ к COVID-вакцинам всех стран, учитывая уровень достатка.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупреждал в начале этой недели, что мир “на грани катастрофического морального провала” из-за неравного распределения вакцин от коронавируса.

Pfizer будет предоставлять вакцину через программу COVAX по “некоммерческой цене”. Финансовые условия сделки не обнародованы.

Доставка первых доз ожидается в первом квартале 2021 года.

Механизмом COVAX занимается ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации и Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям. 92 страны с низким и средним уровнем дохода имеют право получить доступ к вакцинам от COVID-19 с помощью COVAX Advance Market Convention (AMC).

“Срочное и справедливое внедрения вакцин – это не просто моральный императив, это также стратегический и экономический императив. Это соглашение с Pfizer и BioNTech позволит COVAX спасать жизни, стабилизировать системы здравоохранения и способствовать мировому экономическому восстановлению”, – заявил Гебреисус.