Pfizer не смог вовремя доставить в ЕС 10 млн доз COVID-вакцины

Европейский союз недополучил 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках договоренностей на период с декабря до середины февраля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, по состоянию на середину февраля ЕС получил 23 млн доз вакцины Pfizer. Однако компания обязывалась доставить на 10 млн доз больше.

Трудности между Pfizer и Евросоюзом начались еще в декабре, когда страны объявили о начале вакцинации. Тогда Pfizer вместо обещанных 12,5 млн доз вакцины смог доставить только 2 млн доз.

В январе ЕС и Pfizer договорились, что компания будет поставлять 3,5 млн доз вакцины еженедельно. Таким образом к середине февраля страны Евросоюза должны были получить 21 млн доз.

Дефицит составил около 30% общего объема поставок, ожидаемых с декабря до середины февраля.

Отмечается, что разработчик обязуется доставить 10 млн доз вакцины в ЕС в марте. Евросоюз и Pfizer заключили два контракта на поставку COVID-вакцины. Компания должна обеспечить страны ЕС 600 млн доз вакцины.

Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.