Американская фармацевтическая компания Pfizer не располагает данными о том, могут ли вакцинированные люди быть носителями коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, информирует NBC.

“Я думаю, что это то, что нужно изучить. Сейчас мы не уверены в этом”, – сказал он.

При этом руководитель компании заявил, что вакцина Pfizer может быть доставлена ​​в любую точку США за 24 часа после заказа. По его словам, специалисты уже наладили эффективную логистику, которая включает специальные изолированные боксы для транспортировки. Сейчас нужно дождаться только разрешения на экстренное использование от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США.