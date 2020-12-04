Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, информирует NBC.
“Я думаю, что это то, что нужно изучить. Сейчас мы не уверены в этом”, – сказал он.
При этом руководитель компании заявил, что вакцина Pfizer может быть доставлена в любую точку США за 24 часа после заказа. По его словам, специалисты уже наладили эффективную логистику, которая включает специальные изолированные боксы для транспортировки. Сейчас нужно дождаться только разрешения на экстренное использование от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США.
- Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для широкого использования вакцину от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
- Биотехнологическая компания Moderna объявила окончательные результаты испытания эффективности своей вакцины-кандидата на 30 000 человек: только 11 человек после получения вакцины заболели COVID-19. У 185 человек из группы плацебо развились симптомы коронавируса.
- Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.