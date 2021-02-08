Pfizer пообещала начать поставки их COVID-вакцины в Украину в ближайшее время, а США объявили, что помогут с ее распространением.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось, Украина должна получить м-РНК вакцину от Pfizer с 95-процентной эффективностью в рамках глобальной инициативы COVAX. Первый транш должен состояться в феврале, передать должны 117 000 доз. Эту вакцину распределят среди медработников.

На днях в Pfizer подтвердили, что готовят документы для регистрации своей вакцины в Украине. В понедельник, 8 февраля, Зеленский провел телефонный разговор с главой правления, главным исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой по вопросам, связанным с заключением контракта на поставку.

“Глава правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно скорее”, — проинформировали в пресс служба президента.

Эта вакцина, как известно, требует хранения при сверхнизких температурах (от -60 до -80 градусов Цельсия). У государственного сектора здравоохранения нет технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в понедельник заявила, что Соединенные Штаты готовы помочь с получением и распространением этой вакцины

“Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 000 доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены ​​в Украину в рамках COVAX”, — сказала Кристина Квин.

Согласно сообщению посольства США, помощь Агентства США по международному развитию USAID позволит Украине заключить контракты с логистической компанией для получения, хранения и транспортировки первых доз вакцины по всей стране.

“Это не самый большой вклад сегодня, но он осуществлен в переломный момент. […] Мы рады, что нам удалось быстро мобилизовать ресурсы из этих текущих программ для удовлетворения этой конкретной и срочной необходимости”, — отметила Квин.

Напомним, ранее Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).

Вакцина от коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала 89,3% эффективности. Это вакцина на основе белковых субъединиц. Для одного пациента нужны две дозы. О том, что это за вакцина, и как она работает, в материале.