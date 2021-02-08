Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось, Украина должна получить м-РНК вакцину от Pfizer с 95-процентной эффективностью в рамках глобальной инициативы COVAX. Первый транш должен состояться в феврале, передать должны 117 000 доз. Эту вакцину распределят среди медработников.
На днях в Pfizer подтвердили, что готовят документы для регистрации своей вакцины в Украине. В понедельник, 8 февраля, Зеленский провел телефонный разговор с главой правления, главным исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой по вопросам, связанным с заключением контракта на поставку.
“Глава правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно скорее”, — проинформировали в пресс служба президента.
Эта вакцина, как известно, требует хранения при сверхнизких температурах (от -60 до -80 градусов Цельсия). У государственного сектора здравоохранения нет технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах.
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в понедельник заявила, что Соединенные Штаты готовы помочь с получением и распространением этой вакцины
“Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 000 доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены в Украину в рамках COVAX”, — сказала Кристина Квин.
Согласно сообщению посольства США, помощь Агентства США по международному развитию USAID позволит Украине заключить контракты с логистической компанией для получения, хранения и транспортировки первых доз вакцины по всей стране.
“Это не самый большой вклад сегодня, но он осуществлен в переломный момент. […] Мы рады, что нам удалось быстро мобилизовать ресурсы из этих текущих программ для удовлетворения этой конкретной и срочной необходимости”, — отметила Квин.
Напомним, ранее Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).
Вакцина от коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала 89,3% эффективности. Это вакцина на основе белковых субъединиц. Для одного пациента нужны две дозы. О том, что это за вакцина, и как она работает, в материале.
Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она тоже рассчитана на две инъекции одному пациенту.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- Ранее Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.