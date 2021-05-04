Минулого року, розробляючи вакцину в рекордно короткі терміни, Pfizer прийняв важливе рішення: на відміну від кількох виробників-суперників, які пообіцяли відмовитися від отримання прибутку від своїх вакцин під час пандемії COVID-19, Pfizer планував заробляти на препараті.

Про це пише американська газета The New York Times.

У вівторок з’явився звіт з результатами доходу компанії в першому кварталі, які перевершили прогнози аналітиків.

За даними Pfizer, вакцина принесла $3,5 мільярда доходу за перші три місяці цього року, що становить майже чверть її загального доходу.

Компанія заявила про прибуток на акцію в розмірі 0,93 $, доходи склали $14,58 мільярда. Аналітики припускали, що прибуток на акцію складе $0,7773, а загальний дохід складе $13,67 мільярда.

Цього року вартість акцій Pfizer, піднявшись на 8%, показала результати гірші, ніж у середньому відповідно до індексу S& P Global 100, піднявшись на 9% з початку року.

“Я дуже пишаюся тим, як Pfizer почала 2021 рік. Ми продовжуємо прискорювати виробництво і поставки нашої вакцини проти COVID-19, в багатьох випадках перевищуючи наші договірні зобов’язання щодо термінів доставлення”, – сказав глава компанії Альберт Бурла.

Раніше у Pfizer заявили, що прагнуть зробити свою вакцину доступною в усьому світі. У вівторок компанія оголосила, що відправила 430 мільйонів доз в 91 країну. Представник Pfizer Шарон Кастільо не сказала, скільки з цих доз було відправлено в бідні країни, де, за словами керівників компанії, вони не отримують прибутку від продажу вакцин.

При цьому дані Всесвітньої організації охорони здоров’я показують, що Pfizer мінімально допомогла найбіднішим країнам світу.

Компанія зобов’язалася внести до 40 мільйонів доз в Covax, багатостороннє партнерство, спрямоване на постачання вакцин в бідні країни. Це становить менш як 2 відсотки з 2,5 млрд доз, які Pfizer і її партнер по розвитку, BioNTech, прагнуть зробити цього року.