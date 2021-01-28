Об этом говорится в статье #Букв “Как украинцев будут вакцинировать против COVID-19”.

Как известно, эту вакцину следует хранить при температуре около минус 80 градусов. В украинской системе охраны здоровья нет технической возможности хранить и транспортировать эту вакцину, поэтому с этим поможет частная фармацевтическая структура. Она будет сохранять препарат при надлежащей температуре, доставлять его в региональные склады – там он может несколько дней находиться при плюс 2-8 градусах.

“Доставка будет рассчитана таким образом, чтобы мобильные бригады за пять дней использовали эту вакцину и провакцинировали приоритетные группы. В частности, это работники медицинских учреждений, оказывающие помощь при COVID-19, как врачи, так и другие работники, вовлеченные в процесс”, – объяснил главный санврач Виктор Ляшко.

После этого ожидается поставка вакцин другой технологии с температурой хранения 2-8 градусов – как от COVAX, так и за бюджетные деньги.

По словам главного санитарного врача, есть предварительная договоренность о 16 млн доз вакцины от COVAX, точная информация появится 29 января после заседания правления фонда. Речь идет о препаратах Pfizer (эквивалент вакцинации от 0,25 % до 3 % населения) и AstraZeneca, которая на следующей неделе должна получить разрешение ВОЗ для экстренного использования.

Кроме того, в будущем COVAX может получить вакцины Novavax (пока нигде не зарегистрирована), Johnson & Johnson и еще несколько препаратов.