Об этом говорится в статье #Букв “Как украинцев будут вакцинировать против COVID-19”.
Как известно, эту вакцину следует хранить при температуре около минус 80 градусов. В украинской системе охраны здоровья нет технической возможности хранить и транспортировать эту вакцину, поэтому с этим поможет частная фармацевтическая структура. Она будет сохранять препарат при надлежащей температуре, доставлять его в региональные склады – там он может несколько дней находиться при плюс 2-8 градусах.
“Доставка будет рассчитана таким образом, чтобы мобильные бригады за пять дней использовали эту вакцину и провакцинировали приоритетные группы. В частности, это работники медицинских учреждений, оказывающие помощь при COVID-19, как врачи, так и другие работники, вовлеченные в процесс”, – объяснил главный санврач Виктор Ляшко.
После этого ожидается поставка вакцин другой технологии с температурой хранения 2-8 градусов – как от COVAX, так и за бюджетные деньги.
По словам главного санитарного врача, есть предварительная договоренность о 16 млн доз вакцины от COVAX, точная информация появится 29 января после заседания правления фонда. Речь идет о препаратах Pfizer (эквивалент вакцинации от 0,25 % до 3 % населения) и AstraZeneca, которая на следующей неделе должна получить разрешение ВОЗ для экстренного использования.
Кроме того, в будущем COVAX может получить вакцины Novavax (пока нигде не зарегистрирована), Johnson & Johnson и еще несколько препаратов.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.