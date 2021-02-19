Pfizer и BioNTech начали международное исследование с участием 4000 добровольцев, чтобы оценить безопасность и эффективность своей вакцины против коронавируса COVID-19 у здоровых беременных женщин.

Об этом сообщает Reuters.

Доктор Уильям Грубер, старший вице-президент Pfizer по клиническим исследованиям и разработкам вакцин, отметил, что данные показывают, что беременные женщины подвержены более высокому риску развития тяжелой формы COVID-19.

У них также выше частота осложнений беременности, таких как преждевременные роды, по сравнению с беременными женщинами, не инфицированными коронавирусом.

В связи с этим Национальные институты здравоохранения США призывали к более широкому вовлечению беременных и кормящих женщин в исследования вакцины против COVID-19.

Специалисты по биоэтике, вакцинам и материнскому здоровью годами утверждали, что беременных женщин следует включать в ранние испытания пандемических вакцин. Тем не менее, беременные женщины были исключены из крупных испытаний в США, которые использовались для получения разрешения на экстренное использование вакцин против COVID-19.

Производители лекарств заявляли, что им сначала нужно убедиться, что вакцины безопасны и эффективны в целом.

В новом исследовании примут участие беременные женщины в возрасте 18 лет и старше в США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Чили, Мозамбике, Южной Африке, Великобритании и Испании.

Они получат две дозы вакцины с интервалом в 21 день на 24-34 неделях беременности. Первую прививку участницы испытаний уже получили.

Ожидается, что исследование также позволит оценить, передают ли вакцинированные беременные защитные антитела своим детям.