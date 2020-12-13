Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Pfizer.
Грузовики доставят в медучреждения 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Предполагается, что вакцинация социальных и медицинских работников может стартовать в США с понедельника, 14 декабря, если не потребуется дополнительного обучения персонала.
Ранее сообщалось, что вакцина против COVID-19 от Pfizer поступит в центры распространения в 636 населенных пунктов США 14 декабря.
Напомним, Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) проголосовал за рекомендацию вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech для людей в возрасте от 16 лет и старше.
- Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.