Американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTech направили заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с целью расширить применение вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса COVID-19 на лиц в возрасте 12-15 лет.

Об этом сообщает CNN.

Представитель FDA Джанет Вудкок отметила, что ведомство рассмотрит заявку как можно скорее.

“Хотя FDA не может предсказать, сколько времени займет наша оценка данных и информации, мы рассмотрим запрос как можно быстрее, используя наш тщательный и научно обоснованный подход”, – сказал Вудкок.

Фармацевтическая компания заявила в своем заявлении, что в ближайшие дни она будет добиваться принятия аналогичных решений от других властей по всему миру.

“Эти запросы основаны на данных основного исследования третьей фазы с участием подростков от 12 до 15 лет, которое продемонстрировало 100-процентную эффективность и устойчивый ответ антител после вакцинации от COVID-19”, – говорится в заявлении Pfizer.

В настоящее время FDA разрешает использование вакцины для людей от 16 лет и старше.

Две другие вакцины от COVID-19, произведенные Moderna и Johnson & Johnson, разрешены для экстренного применения людям в возрасте 18 лет и старше.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.