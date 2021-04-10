Об этом сообщает CNN.
Представитель FDA Джанет Вудкок отметила, что ведомство рассмотрит заявку как можно скорее.
“Хотя FDA не может предсказать, сколько времени займет наша оценка данных и информации, мы рассмотрим запрос как можно быстрее, используя наш тщательный и научно обоснованный подход”, – сказал Вудкок.
Фармацевтическая компания заявила в своем заявлении, что в ближайшие дни она будет добиваться принятия аналогичных решений от других властей по всему миру.
“Эти запросы основаны на данных основного исследования третьей фазы с участием подростков от 12 до 15 лет, которое продемонстрировало 100-процентную эффективность и устойчивый ответ антител после вакцинации от COVID-19”, – говорится в заявлении Pfizer.
В настоящее время FDA разрешает использование вакцины для людей от 16 лет и старше.
Две другие вакцины от COVID-19, произведенные Moderna и Johnson & Johnson, разрешены для экстренного применения людям в возрасте 18 лет и старше.
Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.
- В Израиле иммунизировали 600 детей в возрасте от 12 до 16 лет путем введения вакцины Pfizer. Добровольцы не ощутили серьезных побочных эффектов.