Министерство охраны здоровья Украины на следующей неделе ожидает поступления в нашу страну вакцины от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca.

Об этом рассказал во время общения с журналистами в субботу, 13 февраля, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. О деталях сообщают “Интерфакс-Украина”, “Громадское”, “РБК-Украина”.

По его словам, вакцина AstraZeneca произведена на мощностях индийской компании Serum Institute (поставки будут осуществляться по контракту за госсредства, а не через COVAX).

При этом поступление вакцины компании Pfizer пока задерживается в связи с задержками заключения контрактов в рамках механизма COVAX.

“В понедельник-вторник приедет вакцина AstraZeneca. По Pfizer в рамках механизма COVAX ведем постоянные переговоры”, – заявил Ляшко.

По его словам, до конца февраля Украина рассчитывает получить 1 млн доз вакцины AstraZeneca, которая может быть поставлена двумя партиями по 500 тысяч доз.

“Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 тысяч доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что задержка с поставкой вакцины Pfizer связана с изменением фармкомпанией подхода к регистрации вакцины.

“Украина попала в число 17 приоритетных стран, куда механизм COVAX поставляет вакцину. Ни в одну из них вакцина Pfizer еще не поставлена по одной и той же технической причине – нужно, чтобы вакцина была зарегистрирована в стране. Мы думали, что местные офисы Pfizer смогут это сделать, ожидали, что регистрация будет в прошлый четверг, но штаб-квартира Pfizer изменила подход. Они должны урегулировать определенные бюрократические подходы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer”, – подчеркнул Ляшко.

Главный санврач напомнил, что в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз вакцин: из них 117 тыс. доз Pfizer. Кроме того, Киев дополнительно может попросить увеличить количество вакцины Pfizer.

“Вчера оперативный штаб МОЗ одобрил такую заявку. Сегодня я такую заявку подписал. Одномоментно мы можем принять в Украине как минимум 600 тыс. доз вакцины Pfizer”, – рассказал Ляшко.

По словам Ляшко, также Украина в рамках COVAX получит 2,2, млн доз вакцины AstraZeneca. Это количество может быть увеличено до 3,7 млн доз до конца второго квартала.

“Мы ожидаем, что в конце февраля – начале марта начнутся поставки вакцины AstraZeneca в рамках COVAX”, – сказал он.