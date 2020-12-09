“Работа в сфере интерьерной журналистики – это, в первую очередь, работа с фотографиями. Но за 20 лет практики я видел очень немного отечественных интерьеров, в которых фотография использовалась бы в качестве объекта искусства. И специалистов, которые консультировали бы клиентов в подборе художественной фотографии для интерьерной коллекции, у нас в стране почти не встречал. Зато знаком с впечатляющими зарубежными примерами и потрясающими коллекциями. Например, Рэнди и Боба Фишера, владельцев компании Gap, выставка которых в галерее Pier 24 в Сан-Франциско заняла 2000 кв. м. пространства и продемонстрировала шедевры таких колоссов как Альфред Стиглиц, Энди Уорхол, Диана Арбус, Ман Рэй, Андреас Гурски.

Чем отличается фотографическое искусство в интерьере от искусства более традиционного? С чего начать коллекционирование фотографии? Как перестать бояться “чужих” лиц в своем жилом пространстве?

Попробуем разобраться в проблеме фотографии в современном интерьере вместе со спикерами круглого стола”, – Константин Ковшевацький.

Спикеры:

Иванна Бертран , исполнительная директор PHOTO KYIV

, исполнительная директор PHOTO KYIV Дмитрий Богачук , фотограф

, фотограф Алексей Ничипорук , маркетинг директор Caparol

, маркетинг директор Caparol Юлия Биатова, архитектор и дизайнер интерьеров

Посмотреть дискуссию можно в записи на странице фейсбук Photo Kyiv. Впоследствии организаторы фотографической ярмарки опубликуют выступления спикеров на youtube-канале и сайте https://photokyivfair.com/

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