Уже сегодня в 14:00 по киевскому времени начнется круглый стол "Искусство и новые технологии" в рамках фотографической ярмарки Photo Kyiv 2020.

Докладчики:

Анна Савицкая. Арт-директор Photo Kyiv.

Кэтрин Лейтенеггер. Швейцарская художница, работающая с новыми технологиями.

Эрик Шлоссер. Арт-директор Тбилисского арт-ярмарки и дилер искусств, коллекционер.

Катрин Нидермайер. Немецкая художница, работающая с новыми технологиями.

Екатерина Рай. Соучредитель платформы Pangram.

Свен Айзенхут. Директор-основатель PhotoBasel Art Fair.

Модератор – Денис Белькевич. Экономист в области искусства, профессиональный менеджер культурных проектов, консультант по вопросам инвестиций и управления предметами искусства и управления частными коллекциями, основатель блога Artfinex Art Finance

Пандемия внесла колоссальные изменения на рынок искусства и способ его работы. Художники, коллекционеры, галереи, аукционы и выставки искусств нашли свое пристанище в Интернете, и 2020 теперь называют Годом Великой цифровой изменения.

Но то же касалось рынке фотоискусства? Что было самым большим вызовом для фотографов и галерей, работающих с фотографией как носителем? Как увеличение продаж цифрового искусства повлияло на фотографию? Кто были покупателями фотоискусства в 2020 году: новички на рынке, тысячелетия, Gen Z или опытные коллекционеры?

Также значительный рост внимания коллекционеров к рынкам, и в частности украинской, дает художникам уникальную возможность показать свой художественный уровень. Что Украина может предложить рынку фотоискусства, насколько широки ее человеческие, художественные и технологические ценности?

Участники круглого стола обсудят уровень принятия технологий на рынке фотоискусства, поделятся своими оговорками и дадут прогнозы на основе опыта 2020 года.

Образовательная программа стала возможной благодаря поддержке Посольства Швейцарии в Украине и Посольства Федеративной Республики Германия Киев.

PHOTO KYIV – главная ежегодная событие в сфере искусства, посвященной фотографии, происходит онлайн с 2 до 20 декабря 2020.