Соответствующий пресс-релиз появился на сайте президента.
Пресс-служба президента сообщила о проведении совещания с главой Ивано-Франковской ОГА Андреем Бойчуком и главой Надворнянской ОТГ Зиновием Андрийовичем.
В совещании принял участие также Вирастюк, которого “Слуга народа” выдвинула кандидатом на довыборах в парламент. Предметом обсуждения были вакцинация и помощь местному малому бизнесу во время карантина.
Пресс-служба Зеленского сделала акцент на участии Вирастюка, хотя в настоящее время он не является должностным лицом. Так, на трех человек (кроме президента), принимавших участие в совещании, приходится 4 цитирования.
Два из них — мысли Бойчука о необходимости вакцинации и отчет о ликвидации последствий непогоды. Еще два — мысли Вирастюка об эффективности карантина и о компенсации убытков малому и микробизнесу в результате его введения.
“Карантинные меры, которые вводились Ивано-Франковской ОГА и правительством, к счастью, оказались эффективными, и сейчас мы уже видим тенденцию к уменьшению заболеваемости и уменьшению нагрузки на медицинскую систему. […] Отрадно слышать, что уже налажен хороший диалог между активными представителями малого бизнеса и ОГА. Совместно осуществляется поиск решений, которые позволят минимизировать убытки”, — цитирует Вирастюка пресс-служба.
Кроме этого, пресс-служба показала фото, где хорошо видно, что президент общался именно с Вирастюком в присутствии пресс-секретаря Юлии Мендель и заместителя руководителя Офиса Кирилла Тимошенко.
Заметим, что таким образом пресс-служба президента нарушила ч. 5. ст. 51 Избирательного кодекса Украины. Нормами статьи запрещается скрытая предвыборная агитация, а также размещение или распространение материалов предвыборной агитации, не обозначенные в соответствии с требованиями закона.
К предвыборной агитации также относятся сообщения о проведении публичных мероприятий (как оффлайн, так и онлайн) в поддержку партии, кандидата или о поддержке указанных мероприятий кандидатами, партиями (организациями партий) — субъектами соответствующего избирательного процесса, а также привлечение внимания к участию в таких мероприятиях партий или определенных лиц в качестве кандидатов.
- Напомним, ЦИК зарегистрировала украинского силача кандидатом на довыборах в Раду от “Слуги народа” в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) 23 февраля.
- Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.
- Ранее Маруся Зверобой-Беленькая, что баллотировалась от “Европейской солидарности” по тому же округу, сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулинского.