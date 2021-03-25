Пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как Глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от "Слуги народа" на довыборах в Раду Василием Вирастюком.

Соответствующий пресс-релиз появился на сайте президента.

Пресс-служба президента сообщила о проведении совещания с главой Ивано-Франковской ОГА Андреем Бойчуком и главой Надворнянской ОТГ Зиновием Андрийовичем.

В совещании принял участие также Вирастюк, которого “Слуга народа” выдвинула кандидатом на довыборах в парламент. Предметом обсуждения были вакцинация и помощь местному малому бизнесу во время карантина.

Пресс-служба Зеленского сделала акцент на участии Вирастюка, хотя в настоящее время он не является должностным лицом. Так, на трех человек (кроме президента), принимавших участие в совещании, приходится 4 цитирования.

Два из них — мысли Бойчука о необходимости вакцинации и отчет о ликвидации последствий непогоды. Еще два — мысли Вирастюка об эффективности карантина и о компенсации убытков малому и микробизнесу в результате его введения.

“Карантинные меры, которые вводились Ивано-Франковской ОГА и правительством, к счастью, оказались эффективными, и сейчас мы уже видим тенденцию к уменьшению заболеваемости и уменьшению нагрузки на медицинскую систему. […] Отрадно слышать, что уже налажен хороший диалог между активными представителями малого бизнеса и ОГА. Совместно осуществляется поиск решений, которые позволят минимизировать убытки”, — цитирует Вирастюка пресс-служба.

Кроме этого, пресс-служба показала фото, где хорошо видно, что президент общался именно с Вирастюком в присутствии пресс-секретаря Юлии Мендель и заместителя руководителя Офиса Кирилла Тимошенко.

Заметим, что таким образом пресс-служба президента нарушила ч. 5. ст. 51 Избирательного кодекса Украины. Нормами статьи запрещается скрытая предвыборная агитация, а также размещение или распространение материалов предвыборной агитации, не обозначенные в соответствии с требованиями закона.

К предвыборной агитации также относятся сообщения о проведении публичных мероприятий (как оффлайн, так и онлайн) в поддержку партии, кандидата или о поддержке указанных мероприятий кандидатами, партиями (организациями партий) — субъектами соответствующего избирательного процесса, а также привлечение внимания к участию в таких мероприятиях партий или определенных лиц в качестве кандидатов.