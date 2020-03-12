Об этом сообщил глава аппарата ВАКС Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.
В частности, он обнародовал видео учений, прокомментировав его подписью: “Утро в Высшем антикоррупционном суде начался нестандартно”.
Ранок у Вищий антикорупційний суд розпочався нестандартно 🤨
Опубликовано Богданом Крикливенко Среда, 11 марта 2020 г.
По словам Крикливенко, в учениях приняли участие бойцы Военной части 3066 Национальной гвардии Украины, Службы судебной охраны и Национальной полиции Украины, а также сотрудникам аппарата Высшего антикоррупционного суда. Они происходили согласно решению Правительства.
“Учения прошли успешно. ВАКС беспокоится о безопасности всех участников судебного процесса”, – добавил он.
- В Службе безопасности Украины призвали жителей столицы и Киевской области сохранять спокойствие во время масштабных антитеррористических учений, которые запланированы на 17-21 февраля.