Сегодня, 12 марта, возле здания Высшего антикоррупционного суда бойцы Национальной гвардии и Службы судебной охраны провели массовые учения.

Об этом сообщил глава аппарата ВАКС Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

В частности, он обнародовал видео учений, прокомментировав его подписью: “Утро в Высшем антикоррупционном суде начался нестандартно”.

Ранок у Вищий антикорупційний суд розпочався нестандартно 🤨 Опубликовано Богданом Крикливенко Среда, 11 марта 2020 г.

По словам Крикливенко, в учениях приняли участие бойцы Военной части 3066 Национальной гвардии Украины, Службы судебной охраны и Национальной полиции Украины, а также сотрудникам аппарата Высшего антикоррупционного суда. Они происходили согласно решению Правительства.

“Учения прошли успешно. ВАКС беспокоится о безопасности всех участников судебного процесса”, – добавил он.