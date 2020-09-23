Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Такое изменение коснется школьников, в учебных учреждениях которых больше половины уроков проводят в режиме онлайн.
Отметки “зачтено/не зачтено” можно ставить по таким предметам:
- “Физическая культура”
- “Трудовое обучение”
- “Изобразительное искусство”
- “Музыкальное искусство”
- “Основы здоровья”.
Это касается оценок за тему, семестр или за год.
“Оценивание осуществляется не по 12-балльной шкале, а – “зачтено”/”не зачтено” при проведении более 50% уроков в дистанционном формате”, – сказано в сообщении МОН.
Также в МОН добавили, что в случае введения школой собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся, она должна определить правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством.
- Ранее Министерство образования и науки сообщило, что директорам тех украинских школ, которые работают в “красной зоне” и не придерживаются правил карантина, грозит штраф или уголовная ответственность.