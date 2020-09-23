Украинским школьникам, которые продолжат учиться дистанционно, разрешили не ставить оценки по пяти предметам, а перевести их в форма "зачтено/не зачтено".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Такое изменение коснется школьников, в учебных учреждениях которых больше половины уроков проводят в режиме онлайн.

Отметки “зачтено/не зачтено” можно ставить по таким предметам:

“Физическая культура”

“Трудовое обучение”

“Изобразительное искусство”

“Музыкальное искусство”

“Основы здоровья”.

Это касается оценок за тему, семестр или за год.

“Оценивание осуществляется не по 12-балльной шкале, а – “зачтено”/”не зачтено” при проведении более 50% уроков в дистанционном формате”, – сказано в сообщении МОН.

Также в МОН добавили, что в случае введения школой собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся, она должна определить правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством.