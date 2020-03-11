Во время карантина, который начнется в Украине с 12 марта, спортивные мероприятия могут проходить без зрителей.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Так, сегодня Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Во время заседания было принято решение выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня был запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмин также предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. При этом, проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Отмечается, что также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту “Борисполь”.