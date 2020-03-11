Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
Так, сегодня Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.
Во время заседания было принято решение выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня был запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
Кабмин также предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. При этом, проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.
Отмечается, что также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту “Борисполь”.
- Народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Виктория Сюмар заявила, что в Украине ввели карантин и рассказала об условиях.