Об этом сообщил во время встречи с журналистами замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. О деталях, в частности, сообщают агентство “Интерфакс-Украина”, “Радио Свобода” и “РБК-Украина”.
По словам Ляшко, Кабмин на заседании в среду, 9 декабря, должен принять решение о дате введения локдауна в январе и карантинных ограничениях, которые будут действовать. Рассматриваются три даты – все в начале января.
“Решение будет в среду с конкретной датой. Рассматриваются три возможных даты, все это – начало января”, – подчеркнул Ляшко.
Он уточнил, что благодаря введению локдауна в январе к концу месяца планируется снизить заболеваемость коронавирусом COVID-19 до 6-8 тысяч случаев в сутки.
Главный санврач также рассказал, кому могут разрешить работать во время локдауна.
Так, транспорт будет работать с определенными ограничениями. Будут оставаться открытыми продуктовые магазины.
Ожидается, что будут работать гостиницы.
Кроме того, скорее всего, будут работать горнолыжные курорты и гостиницы в них.
“Горнолыжные курорты будут работать, чтобы разгрузить мегаполисы. Во время катания на лыжах невозможно заразиться”, – заявил Ляшко.
При этом работа мест потенциального заражения, в частности, подъемников, будет строго регламентирована. А рестораны и бани на горнолыжных курортах работать не будут.
Церкви будут работать с ограничениями по количеству посетителей (один человек на 5 квадратных метров).
Не будут работать госструктуры. Заведениям питания позволят работать на доставку и выдачу заказов.
Закрыты будут школы, детсады, фитнес-центры и различные развлекательные заведения.
Ляшко подчеркнул, что это предварительный перечень ограничений. Окончательное решение по карантинным мерам планируется принять на заседании Кабмина 9 декабря.
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