Видео столкновений опубликовано на YouTube-канале агентства AP.

Столкновения произошли в четверг, 26 ноября, у президентского дворца Casa Rosada, куда было доставлено тело легендарного форварда. Позже туда стали подходить болельщики.

Полиция окружила Casa Rosada, но на некоторых участках произошли столкновения с фанатами, которые пытались прорваться в здание. На видео видно, что не обошлось без пострадавших.

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