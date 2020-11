Видео столкновений опубликовано на YouTube-канале агентства AP.

Столкновения произошли в четверг, 26 ноября, у президентского дворца Casa Rosada, куда было доставлено тело легендарного форварда. Позже туда стали подходить болельщики.

Полиция окружила Casa Rosada, но на некоторых участках произошли столкновения с фанатами, которые пытались прорваться в здание. На видео видно, что не обошлось без пострадавших.

Things got a bit messy there, as the line pushed through to get to Maradona’s coffin. Police pushed it back. Everything is calm again, this was a few minutes ago. pic.twitter.com/PGmCnsiDzC

— Natalie Alcoba (@nataliealcoba) November 26, 2020