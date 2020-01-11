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Во время российских учений в Казахстане упал обломок ракеты

В ходе учений министерства обороны России в Казахстане обломки одной из ракет упали за пределы установленных мест.

Суббота, 11 января 2020, 15:51

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

“9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 г., произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыва не было. Жертв и разрушений в результате падения обломков также не было.

В пресс-службе добавили, что выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области.

Фото: vesti.kg

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