Во время российских учений в Казахстане упал обломок ракеты

В ходе учений министерства обороны России в Казахстане обломки одной из ракет упали за пределы установленных мест.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

“9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории РК в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 г., произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыва не было. Жертв и разрушений в результате падения обломков также не было.

В пресс-службе добавили, что выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате Актюбинской области.