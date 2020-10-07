Дональд Трамп за несколько лет своего появления в реалити-шоу "The Apprentice" потратил на укладку волос 70 тысяч долларов.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Издание New York Times отмечает, что эта сумма слишком велика для того, чтобы потратить на стрижку, сушку феном или окрашивание. Но что действительно примечательно в этой истории, так это то, что продюсерская компания Трампа вычла его расходы на парикмахерскую из своего налогооблагаемого дохода, сократив налоговые расходы.

Налоговые эксперты отмечают, что вычет того, что обычно считается личным расходом, запрещен практически при любых обстоятельствах. И они сказали, что такой вычет потенциально может представлять собой преступное налоговое мошенничество, если стоимость прически возмещается кем-то другим.

Трое бывших руководителей NBC, участвовавших в “The Apprentice”, рассказали, что стоимость прически и макияжа для звезд уровня Трампа, как правило, покрывается за счет шоу, а Трампу возмещаются любые из понесенных им расходов.

В любом случае суды вынесли бы решение, что прическа, даже для кого-то из участников телепрограмм, является личным расходом, который нельзя вычесть. Срок давности по гражданскому налоговому мошенничеству отсутствует. Обычно у налоговой службы есть три года с даты подачи налоговой декларации, чтобы начать проверку, которая может повлечь за собой уголовное преследование.

В одном из интервью Трамп утверждал, что его стрижет жена Мелания и что он не позволит никому прикоснуться к его волосам.

“The Apprentice” – это американское реалити-шоу, в котором оценивались бизнес-навыки группы участников. Шоу транслировалось с января 2004 года по 2017 год. Дональд Трамп являлся исполнительным продюсером и на протяжении нескольких сезонов был ведущим шоу.