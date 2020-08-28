Сегодня, 28 августа, у здания Кабинета Министров Украины проходит акция работников ночных клубов, которые требуют разрешить им работать.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Организаторы отмечают, что каждое учреждение, работа которого запрещена – это десятки рабочих мест непосредственно в нем, и сотни рабочих мест в смежных отраслях, которые теряют не только прибыль, но и постепенно теряют веру в восстановлении нормальной жизни в ближайшем будущем.

Участники акции подчеркивают, что они не понимают, почему именно развлекательные заведения и заведения питания попали под строгий запрет, и почему именно с 23:00 до 7:00.

“Создавая громкие информационные поводы о работе ночных заведений, и запрещая их работу, органы власти уничтожают не только целый сектор экономики, оставляя без средств к существованию опытных работников сферы обслуживания и культуры, но и доводят до банкротства предприятия малого и среднего бизнеса, и объекты туристической инфраструктуры, что в будущем существенно отразится на доходной части бюджета и благосостоянии достаточно значительной прослойки населения”, – добавили митингующие.

Они также отметили, что акция продлится до поздней ночи.

