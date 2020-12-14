В городе Буча состоялась презентация территории приоритетного развития, концепции развития грузового хаба ГП "Антонов" и подписание соглашения о сотрудничестве между Бучанского городским советом и государственным авиапредприятием.

Об этом сообщает информационный портал “Моя Київщина”.

Создание Транспортно-логистического хаба – будет стимулировать развитие грузовых перевозок, авиаперевозок, транспортной логистики. Ожидается, что это оживит экономическую активность, повысит инвестиционную привлекательность, а также поможет в создании новых рабочих мест. Этот грузовой хаб будет запущен на базе аэропорта НТК “Антонов”.

Как отметил Бучанский городской голова Анатолий Федорук, в рамках приоритетного развития Бучанского ОТГ городской совет активно занимается реализацией комплексного проекту по созданию логистического, медицинского, промышленного кластеров и грузового терминала, в которых заинтересованы как местные жители, так и ГП “Антонов”. Отметил, что сейчас есть все предпосылки для того, чтобы реализовывать намеченное.

Фото: “Моя Київщина”

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин подчеркнул, что этот проект является амбициозным и самым важным для Киевской области.

“При условии привлечения инвесторов и операторов это увеличит ежегодный местный бюджет более чем на 75 млн грн., это очень необходимые средства для развития ОТГ”, – отметил он.

В ходе презентаций и обсуждений Бучанский городской голова Анатолий Федорук и и.о. гендиректора ГП “Антонов” Сергей Бычков подписали соглашение о сотрудничестве.