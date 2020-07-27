Об этом сообщается на сайте Белоцерковской районной госадминистрации.
“Соответствующим службам даны поручения обеспечить выполнение плана мероприятий и провести расследование с целью установления возможных путей заноса возбудителя на территорию свинофермы. Также Белоцерковскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Киевской области поручено обеспечить ликвидацию стихийных мест торговли живыми свиньями и неперобленою продукцией животного происхождения”, – говорится в сообщении.
Продолжается локализация заболевания, на территории свинофермы ввели карантин.
- Ранее сообщалось, что на юго-западе Колорадо зафиксировали случай заражения чумой – вероятно, после контакта человека с белкой.