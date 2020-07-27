В Киевской области, в селе Глушки Белоцерковского района, из-за вспышки африканской чумы кремировали 3765 свиней.

Об этом сообщается на сайте Белоцерковской районной госадминистрации.

“Соответствующим службам даны поручения обеспечить выполнение плана мероприятий и провести расследование с целью установления возможных путей заноса возбудителя на территорию свинофермы. Также Белоцерковскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Киевской области поручено обеспечить ликвидацию стихийных мест торговли живыми свиньями и неперобленою продукцией животного происхождения”, – говорится в сообщении.

Продолжается локализация заболевания, на территории свинофермы ввели карантин.