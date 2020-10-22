В Обуховском районе произошел пожар на территории предприятия, которое специализируется на утилизации химических веществ и медицинских препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Прибывшие на место происшествия, установили, что пожар возник непосредственно в ангаре на площади 150 кв. м, который пристроен к металлическому складскому помещению, площадь которого составляет 600 кв. м.

Был объявлен второй ранг пожара и направлено к месту происшествия девять единиц техники.

Фото: ГСЧС в Киевской области

В результате пожара ожоги получили четыре работника предприятия.

Пожар локализован в 14:36, продолжается ликвидация.