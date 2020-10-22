Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.
Прибывшие на место происшествия, установили, что пожар возник непосредственно в ангаре на площади 150 кв. м, который пристроен к металлическому складскому помещению, площадь которого составляет 600 кв. м.
Был объявлен второй ранг пожара и направлено к месту происшествия девять единиц техники.
Фото: ГСЧС в Киевской области
В результате пожара ожоги получили четыре работника предприятия.
Пожар локализован в 14:36, продолжается ликвидация.
- 5 октября в Луганской области между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема возник новый пожар. Огонь вплотную приблизился к электростанциям, детонировали снаряды.
- Пожары были окончательно ликвидированы 8 октября.