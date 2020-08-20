Об этом сообщает Telegram-канал стачечного комитета “Беларуськалия”.
“Предположительно Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами”, — говорится в сообщении.
Сотрудники предприятия сообщили белорусскому изданию TUT.by, что до этого Куделевич пытался им позвонить.
“Мы с ним не успели поговорить. Был слышен только его разговор с какими-то людьми. Он спрашивал: „Кто вы такие, зачем вы меня остановили, почему перегородили дорогу и не даете проехать?“ Просил вызвать ГАИ, если с машиной что-то не так. После того как он сказал, что никуда не собирается ехать, телефон отключился”, — рассказали шахтеры.
- Ранее сообщалось, что 17 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку.