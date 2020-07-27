Сегодня, 27 июля, под Офисом президента Владимира Зеленского проходит акция протеста из-за условий установления "перемирия" на Донбассе.

#Буквы ведут онлайн-трансляцию акции.

Под стенами Офиса президента на Банковой в Киеве проходит акция протеста под названием “Наша армия — мира гарант, а Россия — оккупант”, организаторами которой является общественное объединение “Рух опору капітуляції”.

Участники акции отмечают, что объявляя “перемирие” на Донбассе власть обезоружила армию и лишила возможности оказывать какое-либо сопротивление агрессору без дисциплинарного наказания, к тому же лишила и права вести разведывательную деятельность. В связи с этим участники протеста намерены выдвинуть президенту определенные требования.