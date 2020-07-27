#Буквы ведут онлайн-трансляцию акции.
Под стенами Офиса президента на Банковой в Киеве проходит акция протеста под названием “Наша армия — мира гарант, а Россия — оккупант”, организаторами которой является общественное объединение “Рух опору капітуляції”.
Участники акции отмечают, что объявляя “перемирие” на Донбассе власть обезоружила армию и лишила возможности оказывать какое-либо сопротивление агрессору без дисциплинарного наказания, к тому же лишила и права вести разведывательную деятельность. В связи с этим участники протеста намерены выдвинуть президенту определенные требования.
“Мы не дадим разоружить нашу армию и превратить наших воинов в беспомощные мишени. Президенту придется или пойти на наши требования, или паковать чемоданы в Ростов”, — отмечают организаторы акции.
- Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.
- В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”.
- “Всеобъемлющее” перемирие было нарушено уже через 20 минут после начала прекращения огня на Донбассе.