Об этом сообщает корреспондент #Буквы.
Акция под названием “Прокурватура: совесть — в розыске!” была организована совместно объединением “Рух опору капітуляції”, активистом и блогером Сергеем Стерненко и инициативами “Free Dr Kuzmenko” и “Free Riff”, направленными на поддержку фигурантов “дела Шеремета”. В ней приняли участие около ста человек.
Участники акции выступили против преследования активиста Сергея Стерненко, ветерана Андрея Антоненко, волонтера Юлии Кузьменко и других активистов и патриотов.
“На сегодняшний день никто не может чувствовать себя защищенным. Бездоказательные обвинения, безосновательные судебные процессы, преследование людей с проукраинской позицией и терпимость к агентам влияния страны-оккупанта. Все это составляет печальную картину современной Украины. И ни одно из этих действий невозможно без продажных судей и послушных “полностью своих” прокуроров”, — отметили организаторы акции.
Митингующие скандировали “Свободу политзаключенным”, “Аваков черт”, “Венедиктову в отставку” и другие лозунги, а также жгли файеры.
Активисты заявляют, что преследование патриотов происходит в то время, когда разворачивается “один из крупнейших коррупционных скандалов времен Независимости”. Речь идет о коррупционном скандале в Окружном административном суде Киева.
“Сейчас важно не позволить “спустить на тормозах” резонансные дела против патриотов. Так же необходимо продолжать давление на правоохранительные органы в резонансных коррупционных делах чиновников”, — считают активисты.
- Как сообщалось ранее, председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель, пятеро судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк и еще 4 человека (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и имела целью захват государственной власти.
- Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается председатель Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.
- Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений. При этом НАБУ не может вручить повестки 8 судьям ОАСК, которые ушли в отпуск.