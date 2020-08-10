В понедельник, 10 августа, под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой в Киеве требовали отставки главы ведомства Ирины Венедиктовой и прекращения преследования патриотов.

Об этом сообщает корреспондент #Буквы.

Акция под названием “Прокурватура: совесть — в розыске!” была организована совместно объединением “Рух опору капітуляції”, активистом и блогером Сергеем Стерненко и инициативами “Free Dr Kuzmenko” и “Free Riff”, направленными на поддержку фигурантов “дела Шеремета”. В ней приняли участие около ста человек.

Участники акции выступили против преследования активиста Сергея Стерненко, ветерана Андрея Антоненко, волонтера Юлии Кузьменко и других активистов и патриотов.

“На сегодняшний день никто не может чувствовать себя защищенным. Бездоказательные обвинения, безосновательные судебные процессы, преследование людей с проукраинской позицией и терпимость к агентам влияния страны-оккупанта. Все это составляет печальную картину современной Украины. И ни одно из этих действий невозможно без продажных судей и послушных “полностью своих” прокуроров”, — отметили организаторы акции.

Митингующие скандировали “Свободу политзаключенным”, “Аваков черт”, “Венедиктову в отставку” и другие лозунги, а также жгли файеры.

Активисты заявляют, что преследование патриотов происходит в то время, когда разворачивается “один из крупнейших коррупционных скандалов времен Независимости”. Речь идет о коррупционном скандале в Окружном административном суде Киева.