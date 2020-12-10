Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Большую елку под ОПУ доставили в специальном “горшке”, который служит для нее опорой.

При помощи подъемного крана ее перевернули из горизонтального положения в вертикальное. Игрушек на елке пока нет.

Стоит отметить, что рядом под ОПУ обустраивают зимний каток.

Таким образом, елка, вероятно, должна создать новогоднее настроение для посетителей катка, главы государства Владимира Зеленского и сотрудников ОПУ.

Ялинка під ОПУ

Ялинка під ОПУ

Ялинка під ОПУ

Ялинка під ОПУ

Ялинка під ОПУ

Ялинка під ОПУ

Ялинка під ОПУ

Ялинка під ОПУ

Фото: #Буквы

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