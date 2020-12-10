Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Большую елку под ОПУ доставили в специальном “горшке”, который служит для нее опорой.
При помощи подъемного крана ее перевернули из горизонтального положения в вертикальное. Игрушек на елке пока нет.
Стоит отметить, что рядом под ОПУ обустраивают зимний каток.
Таким образом, елка, вероятно, должна создать новогоднее настроение для посетителей катка, главы государства Владимира Зеленского и сотрудников ОПУ.
Під ОП також встановили ялиночку, щоб подарувати президенту і к.о трохи святкового настрою 💚 pic.twitter.com/h7jxgxUhQq
— Букви (@Bykvu) December 10, 2020
- В четверг, 10 декабря, в Киеве на улице Банковой – напротив Офиса президента Украины – состоялась акция протеста против повышения акцизов на электронные сигареты.